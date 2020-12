Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alle Jahre wieder

SömmerdaSömmerda (ots)

Nicht zum ersten Mal wurden Container zur Lagerung von Pyrotechnik in der Weihnachtszeit in Sömmerda aufgebrochen. Die Erfahrungen der letzten Jahre veranlassten den rechtmäßigen Eigentümer dazu, die Container mit Schwerlastregalen vor den Türen gegen Diebstahl zu sichern. Dies hinderte unbekannte Diebe jedoch nicht daran, in den frühen Morgenstunden des 26.12.2020 einen solchen Container aufzubrechen und Feuerwerkskörper im Wert von über 200 Euro zu entwenden. Sachdienliche Hinweise, insbesondere Feststellungen zu einem möglichen Transportfahrzeug oder dem Täter, werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell