Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigaretten- und Parkautomatensprengungen im Bereich Sömmerda

SömmerdaSömmerda (ots)

Am Abend des 24.12.2020 gegen 20:10 Uhr wurde in der Schillerstraße in Scherndorf durch unbekannte Täter versucht, einen Zigarettenautomaten mittels Pyrotechnik zu sprengen. Die Täter scheiterten dabei und verursachten 1000 Euro Sachschaden. Drei männliche Personen wurden danach gesehen, wie sie mit dem Rad in unbekannte Richtung fortfuhren. Sie waren dunkel bekleidet und trugen Basecaps. Wenig später, gegen 21:30 Uhr, sprengten unbekannte Täter auf ähnliche Weise in Sömmerda im Parkweg einen weiteren Zigarettenautomaten und verursachten so 3500 Euro Sach- und Beuteschaden. Hierbei konnten keine Personen beobachtet werden. Am darauffolgenden Tag wurde bekannt, dass in der Adolf-Barth-Straße ebenfalls am 24.12.2020 gegen 19:30 Uhr zwei männliche jugendliche Täter einen Parkautomaten sprengten und so 2000 Euro Sachschaden verursachten. Auch in diesem Fall konnte die Geldkassette aus dem Automaten entwendet werden. Sachdienliche Hinweise, insbesondere Feststellungen zu den möglichen Tätern, Tatzeitpunkten oder den Fluchtrichtungen, werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten. (TS)

