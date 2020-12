Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

ErfurtErfurt (ots)

In einen Getränkemarkt im Norden der Stadt brachen in der vergangenen Nacht Unbekannte ein. Über ein Fenster gelangten die ungebetenen Gäste ins Objekt und machten sich in einem Lagerraum zu schaffen. Dort wurden Paketsendungen aufbewahrt. Ob sich die Diebe an diesen bedienten, ist bisher noch unklar. Bei ihrem Treiben lösten die Langfinger Alarm aus und flüchteten. (JS)

