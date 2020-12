Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geld abgehoben

ErfurtErfurt (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht von Freitag zu Samstag aus einem Pkw in Vieselbach eine Handtasche. Neben persönlichen Gegenständen gelangten die Langfinger u. a. auch an eine Kreditkarte. Über 500 Euro Bargeld wurden in der weiteren Folge vom Konto des 37-jährigen Geschädigten abgehoben. Die Polizei weist noch einmal daraufhin, PIN und Geldkarten immer getrennt voneinander aufzubewahren. Nur so ist im Falle eines Diebstahls die Geldkarte für den Langfinger nutzlos. (JS)

