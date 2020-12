Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 25-Jähriger ausgeraubt

ErfurtErfurt (ots)

Am Sonntagabend wurde in Erfurt ein 25-Jähriger ausgeraubt. Der Mann war auf dem Nachhauseweg, als er gegen 22:00 Uhr von drei unbekannten Männern in der Grüngasse angesprochen wurde. Gemeinschaftlich schlugen sie mehrere Minuten auf ihn ein. Sie stahlen ihm seine Geldbörse und den Autoschlüssel. Zudem entrissen sie ihm Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Leicht verletzt begab sich der Mann zu einer Polizeidienststelle. Die Täter flüchteten. Von ihnen fehlt bislang jede Spur. (JN)

