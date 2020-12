Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufmerksamer Bürger verhindert Ladendiebstahl

ErfurtErfurt (ots)

Ein 38-jähriger Erfurter wurde am frühen Samstagabend bei einem Ladendiebstahl im Erfurter Norden erwischt. Zunächst konnte der Täter den Laden ungesehen mit Beute verlassen. Der frühe Erfolg veranlasste ihn jedoch, sich kurz darauf erneut in den Supermarkt zu begeben und weitere Waren unrechtmäßig in seinen Besitz übergehen lassen zu wollen. Hierbei wurde er jedoch von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, welcher die Mitarbeiter des Geschäftes auf den Dieb aufmerksam machen konnte. Durch die hinzugezogenen Beamten des ID Nord wurde eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen. (TH)

