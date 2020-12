Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Gartenlaubeneinbruch

Erfurt (ots)

Einen Einbruch in seine Datsche in der Andreasvorstadt vermeldete am Samstagnachmittag ein 36-jähriger Erfurter Kleingartenbesitzer. Unbekannte Diebe hatten hierbei versucht, sich mit einem unbekannten Hilfsmittel über die Eingangstür Zutritt zur Laube zu verschaffen. Hierbei verursachten der oder die Täter Sachschaden an der Tür, konnten aber nicht weiter in die Laube eindringen. (FW)

