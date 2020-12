Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nach Unfall auf und davon

NödaNöda (ots)

Am 19.12.20 wurde zwischen 08:15 Uhr und 08:30 Uhr ein abgeparkter Pkw Ford Focus in Nöda, Am Kiesberge durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher des Unfalls verließ anschließend pflichtwidrig und unerlaubt die Unfallstelle. Am Ford entstanden großflächige Lackkratzer, wobei die Höhe des Schadens auf ca. 1500,- EUR beziffert wird. Personen die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte bei der PI Sömmerda unter der Tel.Nr. 03634-3360.(FR)

