Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

ErfurtErfurt (ots)

In dieser Woche wurde durch die Erfurter Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung eine Musikanlage "Spirit of St. Louis - Charles Lindbergh, Ryan NX-211" aufgefunden. Es ist davon auszugehen, dass diese aus einer Diebstahlshandlung in Erfurt stammt. Da die Vintage-Musikanlage über keine Seriennummer verfügt, konnte sie bisher keinen Eigentümer zugeordnet werden. Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-1160) entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell