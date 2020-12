Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher unterwegs

ErfurtErfurt (ots)

Unbekannte machten sich wieder in mehreren Kellern im Stadtgebiet zu schaffen. Im Bereich des Juri-Gagarin-Rings ließen die Diebe eine Aluleiter sowie weitere Gegenstände mitgehen. Auf einen Teigmixer hatten es Langfinger in der Fr.-Engels-Straße abgesehen. Auch hier gelangten die Diebe in das Mehrfamilienhaus und in der weiteren Folge in den Kellerbereich. Aus einem Fahrradraum in einem Wohnhaus in der M.-Niemöller-Straße verschwand ein Fahrrad im Wert von ca. 100 EUR. Glück im Unglück hatten Datschenbesitzer in der Apoldaer Straße. Die ungebetenen Gäste drückten das Fenster der Laube auf und verschafften sich so Zutritt. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen allerdings nichts. (JS)

