Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Langfinger in Firma

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Firma in Kölleda eingedrungen. In einer Umkleidekabine wurden mehrere Schranktüren und Spinde geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts gestohlen. Durch die Polizei Sömmerda wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchs eingeleitet. (JN)

