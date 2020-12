Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streithähne

ErfurtErfurt (ots)

Aus ungeklärter Ursache gerieten gestern Nachmittag in der Bebelstraße zwei Männer in Streit. Dabei wurde ein geparktes Auto beschädigt und einer der Streithähne im Gesicht verletzt. Der Ältere flüchtete schließlich in einen Hauseingang. Sein Kontrahent folgte ihm, schlug gegen die Eingangstür und beschädigte die Verglasung. Verletzt flüchtete der 31-Jährige. Er wurde von einer Polizeistreife gestellt. Er beleidigte die Beamten und leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Mit Handfesseln ging es für den Mann in ein Krankenhaus. (JN)

