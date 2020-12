Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Festnahme auf Toilette

ErfurtErfurt (ots)

Mehrere Stunden hielt sich gestern ein 42-jähriger Mann in einem Erfurter Großmarkt auf, sodass Mitarbeiter auf ihn aufmerksam wurden. Er deponierte an verschiedenen Stellen im Markt Waren und prüfte sämtliche Notausgangstüren. Schlussendlich entfernte er die Sicherheitsvorrichtungen an drei Markenkopfhörern und ließ sie in der Tasche verschwinden. Ohne die Ware zu bezahlen, passierte er den Kassenbereich und verschwand auf der Kundentoilette. Die Polizei nahm den unter Drogeneinfluss stehenden Mann schließlich auf dem stillen Örtchen fest. Neben einem bundesweiten Hausverbot, lag gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Auf richterliche Anordnung wurde sein Auto durchsucht. Neben einer geringen Menge Crystal stießen die Beamten auf weiteres mögliches Diebesgut. Es stellte sich zudem heraus, dass der Mann mit dem Auto zum Großmarkt gefahren war, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Gegen den 42-Jährigen wurden mehrere Anzeigen erstattet. Den Haftbefehl konnte der Mann abwenden. Seine Freundin brachte die geforderte Geldstrafe von mehr als 1.100 Euro auf. (JN)

