Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hinter Gittern

ErfurtErfurt (ots)

Aufgrund eines Hinweises suchten Dienstagnachmittag Polizeibeamte die Wohnung einer 34-Jährigen in Daberstedt auf. Die Wohnungsmieterin wurde durch die Beamten angetroffen. Gegen sie lagen zwei Vollstreckungshaftbefehle vor. Da zudem der Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bestand, wurde auf richterliche Anordnung die Wohnung der Frau durchsucht. Hier wurden mehrere Gramm Crystal und Speed aufgefunden und sichergestellt. Die geforderte Geldstrafe konnte die Frau nicht aufbringen. Für sie ging es noch am selben Tag in ein Gefängnis. (JN)

