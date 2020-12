Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebesduo gestört

ErfurtErfurt (ots)

Eine Polizeistreife stellte in der vergangenen Nacht in Erfurt ein Diebespärchen auf frischer Tat. Die Beamten waren auf die 29-Jährige und den 32-Jährigen in der Greifswalder Straße aufmerksam geworden. Als das Pärchen die Polizei bemerkte, ließen sie ihr Einbruchswerkzeug verschwinden. In einem Wohnhaus wurden mehrere offene, durchwühlte Keller festgestellt. Das Duo hatte verschiedene Elektrotechnik und ein Hufeisen mitgehen lassen. Gegen die Frau lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Zudem wurden in ihrer Unterwäsche zwei Tütchen mit Betäubungsmitteln aufgefunden. Das Pärchen ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen. Bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft bleiben sie in Gewahrsam. (JN)

