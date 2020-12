Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifenplatzer

ErfurtErfurt (ots)

Ein 27-jähriger Mann fuhr gestern Morgen mit seinem VW Caddy auf der B4 in Richtung Erfurt. Auf Höhe Walschleben platze ihm ein Reifen. Das Auto kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Augenscheinlich blieb der Fahrer unverletzt. Allerdings war er betrunken. Er pustete über 1,6 Promille. Zur Beobachtung wurde der Mann vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Er hat sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich zu verantworten. (JN)

