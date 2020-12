Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Hotel eingebrochen

ErfurtErfurt (ots)

Heute Morgen trieb ein 30-Jähriger in einem Hotel in der Erfurter Innenstadt sein Unwesen. Er betrat, kurz nach 03:00 Uhr, die Lobby und stahl hinter dem Tresen den Generalschlüssel des Hotels. Damit öffnete er mehrere Türen. In einem Hotelzimmer wurde der Dieb fündig. Während ein Gast schlief, schlich sich der Langfinger ins Zimmer und stahl eine Geldbörse. Der einschlägig bekannte Mann wurde von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen. Bei ihm wurden weitere Schlüssel und Dokumente aufgefunden. Die Ermittlungen in diesem Fall sind noch nicht abgeschlossen. (JN)

