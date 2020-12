Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogenfahrt mit reichlich Schaden

ErfurtErfurt (ots)

Gestern Abend missachtete eine 33-jährige Opel-Fahrerin einen Radfahrer, als sie von der Leipziger Straße in die Reißhausstraße einbog. Sie stieß zunächst mit dem Radfahrer und in der weiteren Folge mit einem geparkten Auto zusammen. Die Frau flüchtete von der Unfallstelle. Wenige Minuten später baute sie den nächsten Unfall. In der Weimarischen Straße kam sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab, überfuhr einen Gehweg und flog schließ gegen einen Lkw, der auf einem Parkplatz stand. Insgesamt verursachte die unter Drogeneinfluss stehende Frau mehrere tausend Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde sie in ein Krankenhaus eingewiesen. Hier konnte sie zunächst flüchten. Kurze Zeit später wurde sie aber von der Polizei aufgegriffen und wieder zurück gebracht. (JN)

