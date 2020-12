Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Keller und Lauben eingebrochen

ErfurtErfurt (ots)

Am Wochenende und am Montag nahmen Polizeibeamte im Erfurter Norden vermehrt Anzeigen wegen Kellereinbrüchen auf. Auch Gartenhäuser wurden von Dieben heimgesucht. Die Datschen in der Roßlauer Straße, der Dortmunder Straße und der Apoldaer Straße wurden beschädigt und die Unbekannten gelangten so an Gartengeräte, Lebensmittel, Bargeld, Zigaretten, Technik und Kleidung. Neben dem Beuteschaden ist der entstandene Schaden an den Laubentüren- und Fenstern nicht unerheblich. Aus Kellern im Bereich der Innenstadt und der Andreasvorstadt stahlen die ungebetenen Gäste hauptsächlich Alkohol, Werkzeuge und Fahrräder. Aber auch Spielzeug, Lebensmittel, Koffer und ein Grill wurden entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf ca. 8000 EUR. Die Diebe gelangten in allen Fällen unbemerkt in die Mehrfamilienhäuser und in der weiteren Folge in die Kellerbereiche. Die Polizei weist erneut daraufhin, Hauseingangstüren geschlossen zu halten. Viele Türen lassen sich durch einfaches aufdrücken öffnen. Oftmals wird der sog. "Schnapper" extra so eingestellt. Für Diebe ist diese Variante eine Einladung. Wenn möglich sollten Kellerbereiche mit einer extra Tür geschützt und gut ausgeleuchtet sein. Weiterhin sollte man hochwertige Fahrräder und andere Gegenstände wenn möglich extra sichern und den Kellerverschlag vor neugierigen Blicken schützen. (JS)

