Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Fahrzeug

Sömmerda / KölledaSömmerda / Kölleda (ots)

In der Nacht vom 11.12.2020 zum 12.12.2020 gelangten Unbekannte auf ein Firmengelände in Sömmerda, Am Oberwege. Anschließend wurde vier Transporter der dortigen Firma geöffnet und aus diesen Fahrzeugen mehrere Elektrogeräte und Maschinen entwendet. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. An den Transportern ist kein Sachschaden entstanden. (wo)

In der selben Nacht wurde in Kölleda, Eugen-Richter-Straße ebenfalls in einen Firmentransporter eingebrochen. Aus diesem wurden Baumaschinen im Gesamtwert von ca. 20.000 EUR entwendet. Auch hier ist kein Sachschaden an dem Transporter entstanden. (wo)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell