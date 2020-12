Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellerdiebe

SömmerdaSömmerda (ots)

Am Donnerstagmorgen stellte eine 36-jährige Anwohnerin in der Albert-Einstein-Straße fest, dass Diebe über Nacht in den Kellerbereich ihres Wohnhauses eingebrochen waren. Die Langfinger hatten gewaltsam zwei Kellerboxen geöffnet und waren so an ein Damenfahrrad der Marke Pegasus, ein Kettcar und Nahrungsmittel gelangt. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (JN)

