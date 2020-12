Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogen sichergestellt

SömmerdaSömmerda (ots)

Bei der Kontrolle eines 24-jährigen Mannes in der Albert-Schweitzer-Straße von Sömmerda, stießen Polizeibeamte am Donnerstagabend auf Drogen. Der Mann räumte ein, noch weitere Betäubungsmittel in seiner Wohnung zu haben. Die Polizisten durchsuchten seine vier Wände und wurden fündig. Mehrere Gramm Marihuana wurden sichergestellt. Der 24-Jährige bekam eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. (JN)

