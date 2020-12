Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Portemonnaie gestohlen

ErfurtErfurt (ots)

Ein 37-Jähriger wollte gestern Morgen bei einem Bäcker in der Weimarischen Straße einkaufen. Er parkte sein Auto auf dem Parkplatz, nahm etwas Geld aus dem Portemonnaie und ging in das Geschäft. Die Geldbörse ließ er auf dem Beifahrersitz liegen. Als er fünf Minuten später zu seinem Auto zurückkam, war dieses unverschlossen. In diesem Moment ahnte der Mann noch nichts Böses. Erst Stunden später bemerkte er das Fehlen seines Portemonnaies. Neben Geldkarten und Dokumenten, gelangte der Dieb so an mehr als 2.000 Euro Bargeld. Wie der Täter das Auto schadlos öffnen konnte ist noch unklar. Die Polizei rät: lassen Sie niemals Wertgegenstände im Auto zurück, selbst wenn es nur der kurze Gang zum Bäcker, einem Geschäft oder die Abholung des Kindes von Schule oder Kindergarten ist. (JN)

