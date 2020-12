Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 36-Jähriger schwer verletzt

ErfurtErfurt (ots)

Ein 36-jähriger Mann verlud gestern Nachmittag in Erfurt ein angekauftes Motorrad auf einem Abschleppfahrzeug. Als er die Suzuki auf die Ladefläche fahren wollte, geriet er zu weit nach links und stürzte mit dem Kraftrad von der Ladefläche auf einen angrenzenden Weg. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Mit mehreren Knochenbrüchen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Schaden von etwa 3.000 Euro. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell