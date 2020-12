Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl in Arztpraxis

ErfurtErfurt (ots)

Am Mittwochmittag schlug während des laufenden Betriebs ein Dieb in einer Arztpraxis in der Krämpfervorstadt zu. Als ein Patient die Praxis verließ, verschaffte sich die unbekannte Person unbemerkt Zutritt. Es wurde aus einer Geldkassette Bargeld gestohlen und mit einem Schlüssel aus der Rezeption ein Schwesternzimmer geöffnet. Dort stahl der Täter die Geldbörsen von zwei Mitarbeiterinnen. Als der Diebstahl bemerkt wurde, war der Dieb bereits auf und davon. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell