Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ruhestörung endet mit Anzeige

ErfurtErfurt (ots)

Anwohnern wurde es in der letzten Nacht am Alfred-Delp-Ring zu bunt. Eine Nachbarin verursachte gegen 02:00 Uhr solchen Lärm, dass an Schlafen nicht zu denken war. Als die 33-jährige Wohnungsbesitzerin den gerufenen Polizisten die Wohnung öffnete, drang ein verräterischer Geruch von Marihuana aus ihrer Wohnung. Die Beamten ermahnten die Frau zur Ruhe und stellten mehrere Gramm Marihuana in der Wohnung sicher. Ihren 35-jährigen Besucher, welchem das Rauschgift gehörte, erwartet nun eine Anzeige wegen illegalen Drogenbesitzes. (JN)

