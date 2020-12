Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Unfall gesucht

ErfurtErfurt (ots)

Am 30.11.2020, gegen 07:50 Uhr, kam es in der Hannoverschen Straße in Höhe der Auffahrt Marbach zu einer Unfallflucht. Hier wechselte ein heller Kleintransporter stadteinwärts von der rechten auf die linke Fahrspur und kollidierte seitlich mit einem dort fahrenden Toyota. Anschließend fuhr der Kleintransporter wieder auf die rechte Fahrspur und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Der Inspektionsdienst Nord sucht nun Zeugen, welche Angaben zum Kleintransporter machen können. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Erfurt-Nord (0361/7840-174) unter Angabe der Vorgangsnummer 0282167/2020 entgegen. (JN)

