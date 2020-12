Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 11-Jähriger schwer verletzt

ErfurtErfurt (ots)

Am Schmidtstedter Knoten kam es gestern Mittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Ford-Fahrer kam aus Richtung Stauffenbergallee gefahren und wollte nach rechts in die Schillerstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 11-jährigen Jungen, der bei grünem Ampellicht die Fahrbahn auf einem Radweg überquerte. Der Autofahrer erfasste das Kind. Der Junge wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

