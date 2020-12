Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Passant umgestoßen

ErfurtErfurt (ots)

Eine Polizeistreife wurde gestern Nachmittag auf einen Mann aufmerksam, der bei der Bahnhofsunterführung am Erfurter Hauptbahnhof am Boden lag. Der stark alkoholisierte 59-Jährige gab an, von einem unbekannten Mann umgestoßen worden zu sein. Dieser sei anschließend mit einem schwarzen Herrenfahrrad in Richtung Stadtpark davon gefahren. Eine Zeugin bestätigte den Vorfall. Der 59-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

