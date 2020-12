Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Laserpointer geblendet

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

Gestern Morgen fuhr ein 45-jähriger Mann von Sömmerda kommend in Richtung Kindelbrück. In der Ortslage Weißensee wurde er gegen 08:30 Uhr von der rechten Seite mit einem grünen Laserpointer geblendet. Dabei erlitt der Mann Augenschmerzen. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Wer hat im Bereich Weißensee eine Person mit Laserpointer gesehen und kann Angaben zu ihr machen? Wer wurde möglicherweise ebenfalls durch den Laserpointer geblendet oder geschädigt? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0288905 entgegen. (JN)

