Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlösser getauscht

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

Eine 60-jährige Frau aus Weißensee meldete sich gestern Morgen bei der Polizei in Sömmerda. Sie gab an, nicht mehr in ihren Keller zu kommen, weil ein anderes Schloss angebracht sei. Bei einer Überprüfung vor Ort stellte sich heraus, dass ein Einbrecher in den Keller eingedrungen war. Dabei entfernte er das Schloss und stahl einen Benzinlaubsauger Bevor er den Tatort verließ, brachte er ein neues Schloss an der Kellertür an. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell