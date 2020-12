Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Streifenwagen

ErfurtErfurt (ots)

Heute Vormittag kam es in Erfurt zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens der Thüringer Polizei. Eine Streifenbesatzung war mit Blaulicht und Sirene im Erfurter Norden unterwegs. Gegen 10:00 Uhr befuhren sie die Stotternheimer Straße stadteinwärts. Als sie eine rote Ampel an der Kreuzung zur Straße Am Roten Berg passierten, kam von rechts ein VW-Caddy-Fahrer gefahren. Die Autos kollidierten miteinander. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sowohl der 47-jährige Caddy-Fahrer, als auch die 28-jährige Polizeibeamtin und der 34-jährige Polizeibeamte wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zur zeitweisen Sperrung im Bereich der Stotternheimer Straße. Die genauen Stände, die zu dem Unfall geführt haben, müssen im Nachgang ermittelt werden. (JN)

