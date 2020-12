Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 25-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

Weil sich am Montagmorgen in Kannawurf ein unbekannter Mann auf mehreren Grundstücken unberechtigt aufhielt, wurde er von einem Anwohner angesprochen. Der Unbekannte verschwand in ein angrenzendes Feld. Die Polizei wurde gerufen, die den 25-Jährigen nach kurzer Zeit aufgriff. Der Mann war stark verwirrt und stand unter Drogeneinfluss. Gegenüber der angeforderten Rettungskräfte war der 25-Jährige aggressiv. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er in ein Krankenhaus eingewiesen. Zudem muss er sich wegen Hausfriedensbruchs verantworten. (JN)

