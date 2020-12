Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Katalysator abgebaut

ErfurtErfurt (ots)

Da der Seat einer 30-Jährigen gestern während der Fahrt unwahrscheinlich laut war, ließ sie ihr Auto überprüfen. Bei einem Blick unter den Wagen stellte sich heraus, dass Diebe den Katalysator im Wert von 450 Euro demontiert hatten. Die Frau hatte ihr Auto von Samstagabend bis Montagmorgen auf einem Parkplatz in der Lowetscher Straße in Erfurt abgestellt. Zeugen, die auf dem Parkplatz etwas Auffälliges beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0287905 in Verbindung zu setzen. (JN)

