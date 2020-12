Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eine schöne Bescherung

ErfurtErfurt (ots)

Das Weihnachtsgeschäft läuft gerade auf Hochtouren. Paketzusteller haben im Moment alle Hände voll zu tun, um Lieferungen rechtzeitig an den Mann zu bringen. Diebe haben gestern Mittag in Erfurt ihre Chance gewittert, als ein Bote ein Paket zustellte und dabei seinen Transporter offen ließ. Sie schnappten sich ein großes, schweres Paket und luden es in ihr Auto. Der Zusteller bemerkte dies und versuchte noch das Paket aus dem Auto zu ziehen. Das Diebesduo gab aber Gas und flüchtete. Die Täter erhofften sich sicher hochwerkte Haushaltsgeräte oder Unterhaltungselektronik. Sie erbeuteten allerdings nur 40 Liter Katzenstreu. Eine schöne Bescherung! (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell