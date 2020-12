LPI-EF: Fahndung nach Dieb

Landespolizeiinspektion Erfurt

Am 15.08.2020 stahl ein unbekannter Mann unbemerkt in einem Erfurter Supermarkt den Handscanner eines Mitarbeiters. Die Landespolizeiinspektion Erfurt berichtete darüber bereits am 30.10.2020. Bisher gingen keine Hinweise ein, die zur Identifizierung des Unbekannten geführt haben. Mit einem weiteren Bild des Mannes wird nun erneut öffentlich nach ihm gefahndet. Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0 oder -1160) unter Angabe der Vorgangsnummer 190231 entgegen. (JN)

