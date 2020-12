Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Bike gestohlen

SömmerdaSömmerda (ots)

Am Sonntagmittag stellte ein 61-jähriger Mann aus Sömmerda fest, dass ein Dieb in seinen Keller in der Straße des Friedens eingebrochen war. Gewaltsam hatte der Langfinger die Kellertür aufgebrochen, um an ein E-Bike zu gelangen. Erst vor einem halben Jahr hatte der Eigentümer das graphitgraue Pedalec der Marke Diamant, Typ Mandarax im Wert von fast 2.600 Euro gekauft. Von dem Täter und dem Fahrrad fehlt bislang jede Spur. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell