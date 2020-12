Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reichlich Umdrehung

ErfurtErfurt (ots)

Am Wochenende gingen der Erfurter Polizei gleich mehrere Trunkenbolde ins Netz. Am Freitagabend wurde eine Streife in der Regierungsstraße auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, der an einem erhöhten Bordstein stürzte. Der 18-Jährige brachte es bei einem Alkoholtest auf über 2,5 Promille. Nicht einmal eine Stunde später fiel einer Streifenbesatzung ein Renault-Fahrer auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit über die Hochheimer Straße fuhr. Der 42-jährige Fahrer pustete über 1,4 Promille und war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. In der gleichen Nacht zogen Beamte in der Thälmannstraße einen 29-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr. Er brachte es auf fast 1,3 Promille. (JN)

