Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeuge gestohlen

ErfurtErfurt (ots)

Bauarbeiter stellten am Freitag fest, dass Diebe in der Nacht zuvor in ein Gebäude am Juri-Gagarin-Ring eingebrochen waren. Da das im Rohbau befindliche Haus noch über keine Türen verfügte, konnten sich die Täter frei in allen Etagen bewegen. Sie öffneten gewaltsam eine Werkzeugtruhe sowie einen Baucontainer und stahlen Werkzeugmaschinen im Wert von mindestens 10.000 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell