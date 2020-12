Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken gestoppt

ErfurtErfurt (ots)

Betrunken Fahrrad zu fahren ist an sich schon keine gute Idee. Dabei aber einen Streifenwagen der Polizei die Vorfahrt zu nehmen macht die Sache nicht besser. Am Sonntagabend ignorierte ein 30-jähriger Fahrradfahrer in Erfurt eine rote Ampel und fuhr auf die Straße der Nationen auf. Ein Streifenwagen passierte in diesem Moment die Kreuzung. Nur durch eine Vollbremsung verhinderten die Beamten einen Zusammenstoß. Der Mann pustete bei einem Alkoholtest fast 2,3 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (JN)

