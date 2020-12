Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndungstreffer

ErfurtErfurt (ots)

Am Samstagabend erfolgte dem Erfurter Anger die Kontrolle eines 38-jährigen Mannes. Bei diesem stellte sich heraus, dass die spanische Justiz wegen Drogenhandels nach ihm fahndet. Er wurde somit festgenommen und am Folgetag, seinem 39. Geburtstag, in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Hier wartet er nun auf seine Auslieferung nach Spanien. (ER)

