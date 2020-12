Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholfahrten in Sömmerda

SömmerdaSömmerda (ots)

Gleich zwei alkoholisierte Fahrzeugführer stellte die Polizei am Wochenende in Sömmerda fest. Am 04.12.20 wurde gegen die Mittagszeit ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Pkw Suzuki einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab bei ihm 1,63 Promille. Auf 1,73 Promille Alkoholisierung brachte es in den Morgenstunden des 06.12.20 eine 42 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw Citroen. Mit beiden Personen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Sie müssen sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (FR)

