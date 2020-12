Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Roller-Fahrer begeht mehrere Verkehrsverstöße

SömmerdaSömmerda (ots)

Am Freitag um 21:33 Uhr wurde in Sömmerda ein E-Roller Fahrer von den Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle konnten mehrere Verstöße des Fahrers festgestellt werden. Zum einen verfügte der E-Roller des Fahrers über kein Versicherungskennzeichen, was einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz darstellt. Zum anderen wurde mit dem Fahrer ein Drogentest durchgeführt, der positiv auf Amphetamine und Cannabis reagierte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und bei dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst. Gegen den 34-jährigen Fahrer wurde Anzeige erstattet. (SK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell