Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle mit Überraschungen

ErfurtErfurt (ots)

Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Süd führten am späten Freitagabend Verkehrskontrollen in Vieselbach durch. Hierbei geriet eine 28-jährige Peugeotfahrerin in die Kontrolle, welche Auffallerscheinungen zeigte, die auf die Beeinflussung von Rauschmitteln schließen ließen.

Zudem legte sie den Führerschein eines europäischen Mitgliedsstaates vor, dem es an verschiedenen Echtheitsmerkmalen fehlte. Da der deutsche Führerschein der 28-Jährigen bereits vor einigen Jahren entzogen wurde, hat sie sich nun aufgrund des bestehenden Anfangsverdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung in einem Strafverfahren zu verantworten.

Bei der anschließenden Blutentnahme wurden in den mitgeführten Gegenständen der jungen Frau kleinere Konsumeinheiten Crystal aufgefunden, weshalb ein separates Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet wurde. (StSch)

