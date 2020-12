Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Körperverletzung nach Schulende

ErfurtErfurt (ots)

Eine Streitigkeit zwischen zwei Mitschülern in der großen Pause einer Schule im Erfurter Süden fand ihre Fortsetzung am Freitagnachmittag in einer handfesten Auseinandersetzung.

Als der 17-jährige Schüler das Schulgelände nach Schulende verließ, wartete bereits sein 16-jähriger Opponent aus der vorangegangenen Streitigkeit mit Drei seiner Freunde auf ihn. Diese schlugen in der Folge gemeinschaftlich auf den 17-Jährigen ein und verletzten ihn hierbei leicht. Die Auseinandersetzung konnte durch das Einschreiten von Mitschülern und einer Lehrerin beendet werden.

Da bislang nur einer der Täter bekannt ist, werden Zeugen des Geschehens gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0286561/2020 bei der Erfurter Polizei zu melden. (StSch)

