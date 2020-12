Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Festnahme nach Automatensprengung

Erfurt/PotsdamErfurt/Potsdam (ots)

Zur Sprengung eines Geldautomaten der Commerzbank kam es am 06.02.2020 in Erfurt-Mittelhausen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang in den Vorraum eines Einkaufsmarktes. Durch Einleiten eines Gasgemisches wurde ein Geldautomat weitgehend zerstört und erheblicher Sachschaden von etwa 70.000 Euro am Gebäude verursacht. Die Täter konnten mit über 125.000 Euro Bargeld flüchten.

Durch intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Erfurt konnte im Zusammenwirken mit dem Thüringer Landeskriminalamt und der örtlichen Sicherheitsbehörden eine Tätergruppierung aus Potsdam ermittelt werden, die auch für weitere Taten im Bundesgebiet in Frage kommt. Einer der Täter wurde nun in Untersuchungshaft genommen. Es handelt sich hier um einen polizeibekannten 45-jährigen Deutschen. Bei den durchgeführten Durchsuchungen in Potsdam und Umgebung konnten weiteres Beweismaterial sowie Vermögenswerte, u.a. ein Sportboot, sichergestellt werden.

Zusammenhänge zu weiteren Automatensprengungen in Thüringen werden geprüft. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell