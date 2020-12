Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gegen Baum geprallt

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

Ein 57-jähriger Mann fuhr gestern, gegen 14:15 Uhr, mit seinem Kia von Leubingen kommend in Richtung Scherndorf. Etwa hundert Meter nach dem Abzweig zur Thomas-Müntzer-Siedlung kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Straßenleitpfosten sowie ein Verkehrszeichen und prallte dann gegen einen Baum. Der Mann wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. An seinem Auto entstand allerdings Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Neben der Polizei, Rettungswagen und Notarzt, kamen auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Sömmerda und Leubingen zum Einsatz. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell