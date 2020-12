Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrüche

SömmerdaSömmerda (ots)

In der Straße des Aufbaus und der Prof.- Semmelweis-Straße waren zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag Einbrecher am Werk. In zwei Mehrfamilienhäusern brachen sie insgesamt sechs Keller auf. Die Langfinger hatten es vor allem auf Werkzeug abgesehen. Im Wert von mehreren hundert Euro verschwanden u.a. Bohrmaschinen und ein Akkuschrauber. (JN)

