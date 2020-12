Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

SömmerdaSömmerda (ots)

Am Donnerstag, im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 10:00 Uhr, parkte ein unbekanntes Fahrzeug auf dem Kundenparkplatz des Kaufland-Marktes in der Mainzer Straße in Sömmerda. Beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte der unbekannte Fahrer dabei einen benachbarten weißen PKW Hyundai. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt den Unfallort. Hinweise zu diesem Verkehrsunfall nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0285361/2020 entgegen. (JN)

