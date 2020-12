Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zufallsfund

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

Um einen Haftbefehl zu realisieren, suchten Polizeibeamte am Donnerstagvormittag eine 39-jährige Frau in Kindelbrück auf. Zwar war die Frau in der Lage die Geldstrafe zu zahlen und somit eine Haftstrafe abzuwenden. Allerdings entdeckten die Polizisten auf einem Tisch in der Wohnung Reste von Betäubungsmitteln. In der Folge wurden mehrere Gramm Drogen sichergestellt. Gegen die Frau wurde Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. (JN)

